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Мер Одеси Труханов знову взяв відпустку

П'ятниця, 9 лютого 2018, 10:27

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який півтора місяці не з'являвся на роботі, знову взяв відпустку.

Про це йдеться в розпорядженні від 8 лютого, опублікованому на сайті Одеської міськради.

Згідно з ним, Труханов відпочиватиме з 9 до 11 лютого без збереження зарплати.

Попередня відпустка мера Одеси закінчилася 8 лютого.

За даними місцевих ЗМІ, мер перебував поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка.

Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.

29 січня Труханов, хоча і повернувся з другого поспіль закордонного відрядження, на роботу так і не вийшов.

Мер узяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

5 лютого Труханов не з’явився на апаратній нараді у мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилась 4 лютого. Згодом стало відомо, що мер Одеси продовжив собі відпустку до 8 лютого. 

Одеське видання "Думская" припускає, що все це може бути пов'язане з активізацією роботи НАБУ по "справі Краяна".

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесамісцева влада
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