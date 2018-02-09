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Марта Борщ пояснила, чому знялася з конкурсу на аудитора НАБУ

П'ятниця, 9 лютого 2018, 11:04
Марта Борщ пояснила, чому знялася з конкурсу на аудитора НАБУ

Колишній обвинувач екс-прем'єра Павла Лазаренка Марта Борщ підтвердила, що відкликала свою кандидатуру на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро через зобов'язання по роботі.

Про це йдеться в листі до народного депутата від БПП Сергія Лещенка, деталі якого Борщ дозволила оприлюднити.

Марта Борщ зазначає, що давно не чула новин щодо відбору, та має дуже щільний графік запланованих справ.

"Якби парламент обирав аудитора минулого року, коли я мала співбесіду, я мала би час для цієї роботи, але тепер, на жаль, мій графік цього не дозволяє", - пише вона.

Стосовно інформації, що вона представлятиме в суді інтереси народного депутата-втікача Олекасандра Онищенка, Борщ зазначила наступне:

"Що стосується чуток про Онищенка, то законодавство Сполучених Штатів щодо конфіденціальності дозволяє адвокату не розголошувати інформацію про осіб, яких вони представляють або не представляють, за винятком випадків, коли така інформація вже стала загальнодоступною в процесі судового провадження. Тож я не можу відповісти питання про те, чи представляю я якусь конкретну особу".

В листі вона також висловила сподівання, що в Україні буде обрано професійного аудитора НАБУ, якому довірятимуть та висловила готовність допомагати Україні в просуванні демократії та верховенства закону.

Раніше повідомлялося, що колишній обвинувач екс-прем'єра Павла Лазаренка Марта Борщ стала адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко підтвердив цю інформацію "Українській правді".

8 лютого також стало відомо, що Марта Борщ зняла свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУОнищенко
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