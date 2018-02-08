Марта Борщ стала адвокатом Онищенка - джерело

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Четвер, 8 лютого 2018, 13:12

Колишній обвинувач екс-прем'єра Павла Лазаренка Марта Борщ, яка відмовилась від посади аудитора НАБУ, стала адвокатом депутат-утікача Олександра Онищенка.

Про це  "Українській правді" повідомили джерела.

Інших деталей співрозмовник УП не повідомив.

Онищенко підтвердив цю інформацію "Українській правді".

Раніше в четвер стало відомо, що кандидат на посаду аудитора НАБУ Марта Борщ зняла свою кандидатуру.

У її листі про це наводилась така аргументація: "Якщо б призначення відбулося минулого року, я б мала час і можливість виконувати цю роботу. Але зараз мої зобов'язання по роботі не дозволяють мені взяти на себе таку відповідальність".

Як відомо, НАБУ розслідує справу щодо Онищенка. За даними слідства, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Регламентний комітет Верховної Ради дав згоду на притягнення Онищенка до відповідальності, однак вирішив, що затримувати чи арештувати депутата поки "передчасно".

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук. При цьому Онищенко власноруч підписує документи на виплату з бюджету зарплат його помічникам.

5 липня 2016, коли нардеп вже знаходився за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Українська правда
Теми: Онищенко
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