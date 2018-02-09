Суд знову відклав справу Колмогорова: пішов третій місяць затримки

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 12:16

Приморський райсуд Маріуполя вчергове переніс засідання у справі прикордонника Сергія Колмогорова, якого звинувачують у вбивстві на посту.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна".

Цього разу причиною відстрочки стала відсутність на слуханні адвоката підсудного.

Процес не може розпочатися вже третій місяць.

За інформацією на сайті суду, засідання мало відбутися у п'ятницю, 9 лютого.

"У зв’язку з неявкою захисників обвинуваченого Колмогорова С.В. відкладено розгляд  кримінального провадження за обвинуваченням Колмогорова С.В. у вчиненні злочинів, передбачених  ст. 115 ч.1, 365 ч.3 КК України", - йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання призначене на 10 годину 22 лютого.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу Колмогорова. Також суд постановив звільнити прикордонника з-під варти.

Перші три засідання повторного розгляду справи були одне за одним перенесені через хворобу Колмогорова. Вони мали відбутися 8, 21 грудня та 16 січня.

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Євген Кізілов, УП

Теми: суд Прикордонна служба вбивство
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