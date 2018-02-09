Шепелєв розповів, як його затримали

Екс-депутат Олександр Шепелєв заявляє, що невідомі затримали його кілька днів тому і вибивали з нього інформацію про представників влади.

Про це він сказав в коментарі журналістам в очікуванні повернення судді з нарадчої кімнати.

Він заявив, що, перебуваючи за кордоном, писав в Україну і хотів повернутися, чекав відповіді.

"Вчора мене тільки затримали. До цього кілька днів мене заарештували. Вкрали можна сказати - мішок на голову, в машину. Представились слідчими військової прокуратури. Тримали два дні", - сказав він.

фото Ельдар Сарахман, УП

"Вимагали від мене інформацію на чинну владу: Порошенко, Тимошенко, Турчинову, по олігархах. При цьому мене постійно били", – сказав Шепелєв і додав, що після цього його "помили, зашили, переодягли в інший одяг".

Він також сказав, що поки знаходився там, люди, які затримали його, постійно зідзвонювалися з кимось по телефону і називали прізвища: Сергій Дядечко, Аркадій Пермяков.

Шепелєв сказав, що після цього він опинився в лісі в районі Конча-Заспи на 40-50-му кілометрі.

Після цього, за його словами, за анонімним дзвінком там опинилась СБУ.

"Мене привезли на Аскольдів провулок", - сказав він.

Далі Шепелев не встиг договорити, бо в зал повернувся суд.

ФОТО ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

До зали суду прийшла також дружина Шепелєва Галина.

Прокурор головної військової прокуратури України Руслан Кравченко розповів що побиття Шепелєва при затриманні будуть розслідувати.

"Гарантую що факт побиття буде розслідуватись", - заявив він.

"Вважаю що треба зареєструвати провадження щодо розслідування нанесення тілесних ушкоджень Шепелєву", - додав він.

Як відомо, Шепелєва затримали 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.