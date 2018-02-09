Шепелєву обиратимуть запобіжний захід у закритому режимі

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 17:24

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-депутату Олександру Шепелєву будуть відбуватися у закритому режимі.

Таке рішення озвучила головуючий суддя у Печерському районному суді Києва.

На засідання допускаються лише підозрюваний, захисники, суддя і прокурор.   

Перед цим прокурор повідомив, що в матеріалах провадження міститься інформація, що становить  таємницю слідства.

Шепелєв заявив, що він хоче відкритих засідань.

"Мені немає що приховувати. Я все розкажу", - сказав він.

Перед цим суд не задовольнив клопотання про відвід прокурора.

Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обрання запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.

Наразі судді перебувають у нарадчій кімнаті.

Як відомо, Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Олександр Шумілін, УП
Теми: суд Верховна Рада
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