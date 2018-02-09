Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шепелєва з синцями на обличчі доставили до зали суду

П'ятниця, 9 лютого 2018, 13:16
Шепелєва з синцями на обличчі доставили до зали суду

У Печерському райсуді Києва розпочав розгляд запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва.

У суді присутні його адвокат, прокурор.

Сам Шепелєв на питання журналістів зазначив: "У мене зламана щелепа, мені важко говорити".

У нього синці під очима та на лобі.

Засідання суду мало розпочатись об 11:30, однак почалося лише після 14 години. За інформарцією УП, причиною затримки стала зустріч Шепелєва із його адвокатом перед засіданням.

 
Фото Ельдар Сарахман, УП
 
Фото Ельдар Сарахман, УП
Шепелєв у залі суду
Шепелєв у залі суду
Фото Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, Шепелєв був затриманий у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.  На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут

Читайте також "Біжи, Шепелєв, біжи. Що необхідно знати про справу екс-нардепа – "шпигуна"

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ШепелевсудСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Шепелев
Колишнього нардепа Шепелева засудили до 7 років за втечу з під-варти
ЄСПЛ призупинив справу колишнього нардепа-"шпигуна" Шепелєва
Шепелеву продовжили строк тримання під вартою
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: