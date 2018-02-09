Вбивця Веремія знав про розстріли на Майдані - Найєм

Юрій Крисін, який убив в лютому 2014 року журналіста В'ячеслава Веремія знав про розстріли на Майдані, а свого часу охороняв банк екс-генпрокурора Анатолія Яреми і губернатора Олексія Савченка.

Про це пише в своєму блозі на "Українській правді" народний депутат Мустафа Найєм.

"Я і мої асистенти уважно стежимо за розслідуванням одного з вбивств тієї зими, і нам стали відомі шокуючі факти. Як виявилося, на Майдані були люди, які знали про підготовку розстрілах 20 лютого 2014 року. А безпосередній організатор одного з вбивств був партнером колишнього генпрокурора і другом чинного губернатора", - пише Найєм.

Депутат нагадує, що в березні 2014 року Крисіну пред'явили підозру в умисному вбивстві Веремія. 19 червня 2014 року генеральним прокурором був призначений Віталій Ярема, і вже через п'ять днів 24 червня 2014 року провадження за статтею про умисне вбивство стосовно Крисіна було закрито. Ще через два дні - 26 червень 2014 року - дії Крисіна перекваліфікували на хуліганство.

"Так, менше ніж за три місяці Юрій Крисін перетворився з убивці на хулігана. Зараз він на волі - суд відпустив організатора тітушок під домашній арешт. Для розуміння, треба відзначити, що раніше Крисін вже звинувачувався у вбивстві свого охоронця, розбійному грабежі заправки і спробах впливати на показання слідчих", - відзначає Найєм.

За даними народного депутата, до подій Майдану Юрій Крисін працював директором фірми "П'ятий регіон", співробітники якого залучалися до охорони "Авант-Банку" - банку, який безпосередньо афілійований з Яремою.

"За часів роботи Яреми генпрокурором відомство активно переводило свої зарплатні проекти саме в "Авант-Банк" і навіть розглядалося питання розміщення в цьому банку рахунків Генпрокуратури. До 2012 року син Віталія Яреми працював помічником голови правління банку", - пише нардеп.

За його словами, головою правління "Авант-Банку" на той момент працював нинішній губернатор Миколаївської області і колишній народний депутат фракції БПП Олексій Савченко.

"Крім цього в свій час віце-президентом "Авант-Банку "працював нинішній глава УДО і колишній-міністр оборони Валерій Гелетей", - зазначає нардеп.

Найєм нагадує, що 1 березня по справі Крисіна відбудеться засідання Апеляційного суду і закликає до уваги громадськості, щоб домогтися справедливості в цьому епізоді.



Як відомо, після трьох років суду 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.

27 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін Крисіну, погодився зустрітися з активістами, де пояснив, чому відпустивКрисіна.