Суддя пояснив, чому відпустив Крисіна

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред'явленого обвинувачення.

Про це він заявив 28 грудня під час зустрічі з активістами, повідомляє Громадське.

"Про те, що Крисін збирав людей в обвинуваченні не зазначено. Я не можу вийти за межі пред’явленого обвинувачення", - сказав суддя.

Водночас він додав, що Крисін підтвердив, що збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану.

"Це він у своїх показаннях казав, що організовував і збирав людей. Але в обвинуваченні цього нема. Також нема й статті про умисне вбивство або замах на умисне вбивство. В обвинуваченні було лише про хуліганство і легкі тілесні", - сказав Лінник.

Він додав, що вважає умовний термін "абсолютно справедливим".

"Так, на мою думку, це рішення абсолютно справедливе", — підсумував Лінник.

Як відомо, після трьох років суду 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.

27 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін Крисіну, погодився зустрітися з активістами.