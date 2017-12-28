Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддя пояснив, чому відпустив Крисіна

Четвер, 28 грудня 2017, 12:30
Суддя пояснив, чому відпустив Крисіна

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне  покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред'явленого обвинувачення.

Про це він заявив 28 грудня під час зустрічі з активістами, повідомляє Громадське.

"Про те, що Крисін збирав людей в обвинуваченні не зазначено. Я не можу вийти за межі пред’явленого обвинувачення", - сказав суддя.

Водночас він додав, що Крисін підтвердив, що збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану.

"Це він у своїх показаннях казав, що організовував і збирав людей. Але в обвинуваченні цього нема. Також нема й статті про умисне вбивство або замах на умисне вбивство. В обвинуваченні було лише про хуліганство і легкі тілесні", - сказав Лінник.

Він додав, що вважає умовний термін "абсолютно справедливим".

"Так, на мою думку, це рішення абсолютно справедливе", — підсумував Лінник.

Як відомо, після трьох років суду 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі. 

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.

27 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін Крисіну, погодився зустрітися з активістами.

"Українська правда" у Threads

Теми: судЗМІМайданвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: