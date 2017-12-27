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Суддя, що відпустив Крисіна, йде на зустріч з активістами – нардеп

Середа, 27 грудня 2017, 16:14
Суддя, що відпустив Крисіна, йде на зустріч з активістами – нардеп

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, погодився зустрітися на розмову з активістами.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат Ігор Луценко.

"Запрошую завтра усіх на зустріч з суддею Лінником, про котру я з ним домовився. Завтра, на 8:00, Шевченківський суд, на Дегтярівській, 31. Зустріч за ініціативою судді, формат законний!", - написав нардеп.

Як відомо, після трьох років суду Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія було вбито близько Михайлівській площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі. 

У понеділок в центрі Києва зібралися учасники акції з вимогою справедливого вироку для керівника "титушок" Юрія Крисіна, причетного до побиття "майданівців" та вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Пізніше Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.

Українська правда
Теми: судЗМІМайданвбивство
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