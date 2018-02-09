Порошенко прокоментував скарги 1+1 на Нацбанк

Президент України Петро Порошенко назвав неприпустимими дії, які журналісти можуть сприймати як втручання у їхню професійну діяльність.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

"Після повернення з Австрії обговорив з президентом ситуацію, що склалася довкола журналістів каналу 1+1. Позиція президента однозначна: будь-які дії, які можуть сприйматися журналістами як втручання у їх професійну діяльність, неприпустимі", - зазначив речник.

Як відомо, в "1+1 Медіа" заявили, що Національний банк запросив у "Приватбанку" виписки з рахунків, на імена топ-менеджерів, журналістів, ведучих телеканалу та співробітників "Кварталу 95".

Цей запит у медіа-холдингу розглядають як "прямий тиск з боку вищого керівництва країни і спроби політичного переслідування напередодні виборів".

Водночас у Нацбанку повідомляють, що під час перевірки ПАТ КБ "Приватбанк" НБУ виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень.

У відомстві розповіли, що зробили вже понад 70 запитів для перевірки операцій з ознаками порушень по відношенню до 200 юридичних осіб, а не тільки до компанії "1+1 Медіа".