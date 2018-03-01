Пожежа у "Вікторії": звинувачення проти директора направлено до суду

Прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія", де у вересні 2017 року під час пожежі загинули троє дітей, Петроса Саркісяна.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прокурор Одеської області Олег Жученко під час брифінгу нагадав, що слідство завершило розслідування вже деякий час тому, і питання передачі справи в суд відкладалося через ознайомлення з ним обвинуваченим.

Крім того, за словами Жученка, слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника Київського відділу ГСЧС і інспектора, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Зараз для підозрюваних відкриті матеріали справи для ознайомлення, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

А розслідування щодо екс-віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько поки призупинено через те, що вона знаходиться на лікуванні в стаціонарі.

Як повідомлялося, на початку лютого Приморський районний суд Одеси обмежив термін ознайомлення з матеріалами справи про пожежу в дитячому таборі "Вікторія" для підозрюваного в кримінальному провадженні колишнього директора табору Саркісяна і його адвокатів 26-м лютого.

У свою чергу Саркісян не погодився з рішенням суду і оголосив голодування. На даний час він перебуває під вартою без права внесення застави.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія"