ЗМІ: "Соціальна реклама" про ГПУ таки веде до Луценка
Журналісти оприлюднили дані, як, попри заяви Генпрокуратури, говорять про причетність оточення генпрокурора до розповсюдження "соціальної реклами" про Юрія Луценка та його відомство.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Bihus info".
Зазначається, що один із рекламних роликів, який пізніше був розповсюджені на телебаченні, завантажений на YouTube з обмеженим доступом (побачити його можуть лише ті, хто має пряме посилання - ред.) з облікового запису Boris Dolina.
Повідомляється, що Борис Долина - це відомий у медіа-колах режисер, який нині працює на ТРК "Україна".
У розмові з журналістами програми він заперечив свою причетність до роликів про ГПУ.
Разом із тим автори розслідування додають, що ще чотири ролики були завантажені на сервіс Fex.Net ще 6 лютого користувачем natkitten.
"Нікнеймом natkitten і його варіаціями користується киянка Наталія Обвінцева. В соціальній мережі ВКонтакте своїм місцем роботи вона вказала "Центр політичного консалтингу". Обвінцева займається створенням відеографіки - зокрема, і такої, як використана в "соціальній рекламі" Генпрокуратури", - йдеться у публікації.
Повідомляється, що серед нечисленних активностей "Центру політичного консалтингу" - піар-заходи для колишнього глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна та впливового депутата від БПП Олександра Третьякова.
"Тобто близьких до Петра Порошенка людей, до яких належить і Генпрокурор Юрій Луценко", - додають автори розслідування.
У відповідь на запитання про походження роликів Обвінцева сказала виданню, що їй їх передали знайомі прес-секретаря Юрія Луценка - Лариси Сарган.
Вона не заперечила, що завантажувала на сайт ролики про ГПУ і зазначила, що з часів Майдану має дружні стосунки з Сарган. При цьому уточнила, що не сама прес-секретар Луценка надала їй ролики, а якісь її знайомі.
У коментарі виданню Сарган заперечила близькі стосунки з Обвінцевою.
"Ми лайкаємо одна одну у Фейсбуці, і все", - сказала вона, але при цьому визнала співпрацю в рамках проекту Луценка "Третя республіка" у 2013-2014 роках.
Журналісти зазначають, що прес-секретар Луценка заявила, що, навіть якщо до Обвінцевої звертались щодо "соціалки" ГПУ спільні знайомі, то вона не має до цього стосунку.
Також Сарган заперечила і причетність Генпрокуратури до листа Чернігівської обласної прокуратури на телеканал з проханням розмістити ролик, про що раніше повідомляла ГО "Детектор медіа".
""Українська антикорупційна асоціація" надіслала на прокуратуру обласну листа, з тим чи може прокуратура допомогти, якщо є контакти. І вони (обласна прокуратура - ред.) від свого імені надіслали листи на обласні канали", - сказала вона.
За її словами, своє звернення до обласної прокуратури "УАА", нібито мотивувала тим, що в роликах "усе ж-таки рекламують ГПУ".
На своїй сторінці у Facebook вона написала, що Луценко зустрівся з одним із керівників ГО і подякував за "ініціативу створення роликів про здобутки органів прокуратури в боротьбі з корупцією".
"Отже, зі слів Лариси Сарган в результаті виходить наступна ситуація: зовсім нещодавно створена громадська організація сама, з власної ініціативи, вирішує створити рекламу для ГПУ, та ще й подати у ній інформацію від імені Юрія Луценка", - коментують автори розслідування.
"Участь у створенні ролику бере знайома Лариси Сарган Наталія Обвінцева (сама вона називає їхні стосунки "дружбою"), але прес-секретар Луценка про це нічого не знає, а згадана громадська організація просить прокуратуру посприяти в розміщенні "соціалки" про ГПУ просто тому, що більше не має до кого звернутися", - підсумовують журналісти.
Автори розслідування зазначають, що таке пояснення має витримати перевірку здоровим глуздом. І висловлюють думку, що якщо це виглядає, як реклама ГПУ, до її створення причетні люди, пов’язані із ГПУ, і розсилає на телеканали цю рекламу прокуратура, то це, радше за все - реклама від прокуратури для прокуратури.
Раніше у ЗМІ з'явилась публікація, у якій повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.
Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства і не знають, хто їх замовляв.
В "1+1 media" зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу "1+1" за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Пізніше Громадська організація "Українська антикорупційна асоціація" заявила, що є ініціатором створення відео- та аудіороликів присвячених діяльності Генеральної прокуратури.