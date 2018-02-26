Відповідальність за ролики ГПУ взяла на себе антикорупційна ГО

Громадська організація "Українська антикорупційна асоціація" заявляє, що є ініціатором створення відео- та аудіороликів присвячених діяльності Генеральної прокуратури.

Відповідну заяву організація поширила 26 лютого.

"УАА" відверто здивована спекуляціями навколо роликів соціальної реклами у теле- та радіоефірі, України. Вважаємо за необхідне заявити, що відео- та аудіоролики створені з ініціативи "УАА", – зазначають в організації.

Там також стверджують, що саме вони звернулись до телеканалів і радіостанцій із пропозицію включити ролики в ефір.

"При цьому з боку "УАА" не висувалися жодні умови: телеканали та радіостанції розміщували соціальну рекламу в обсягах, які дозволені наявністю ефірного часу", – йдеться в заяві.

Також зазначається, що відео- та аудіоролики були надіслані на експертизу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка підтвердила їхній статус соціальної реклами.

"На початку 2018 року "УАА" провела громадську експертизу кількох резонансних справ, пов’язаних із корупційною діяльністю відомих політиків і народних депутатів. Ми дійшли висновку: успішно довести ці справи до кінця можливо лише за умови, що Генеральна прокуратура України отримає потужну підтримку з боку українського суспільства", – зазначають в організації.

"Упевнені, що соціальна реклама допоможе суспільству отримати об’єктивну інформацію про роботу ГПУ. І це дасть реальний поштовх у просуванні слідства у корупційних справах серед політичної та бізнесової еліти", – резюмують в організації.

Також в "УАА" пообіцяли провести прес-конференцію, під час якої оприлюднити "вичерпну інформацію щодо резонансних справ, які стали підґрунтям для створення соціальної реклами".

Згідно даних на сайті організації, учасниками ГО "Українська антикорупційна асоціація" є юрист, громадський діяч Олександр Аронець і журналіст Дмитро Гамаш.

"Українська правда" 23 лютого намагалася зв'язатися з ними. Олександр Аронець заявив, що не володіє інформацією. Телефон Дмитра Гамаша не відповідав.

26 лютого УП вдалося додзвонитися до Гамаша. Однак на прохання надати копію листа до Нацради він відповів заперечно, зазначивши, що подробиції ГО оприлюднить на прес-конференції.

Також Гамаш не зміг уточнити дату, коли було надіслано лист. Пізніше він сказав, що спробує надіслати листа згодом, однак не обіцяє.

Раніше у ЗМІ з'явилась публікація, у якій повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства і не знають, хто їх замовляв.

В "1+1 media" зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу "1+1" за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.