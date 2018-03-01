Декларація Холодницького: зросла зарплатня і з’явився гараж

Заробітна плата голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького за 2017 рік склала 2 100 300 гривень і становила весь його річний дохід.

Відповідні дані посадовець зазначив в опублікованій щорічній декларації.

Таким чином, зарплатня Холодницького зросла на понад 291 тисячу гривень порівняно з 2016 роком, коли він задекларував 1 809 218 гривень заробітку.

Згідно з декларацією, отримані від ГПУ 2,1 мільйона гривень були єдиним доходом посадовця в 2017 році.

У 2016 році більшу частину доходу Холодницького також становила зарплатня. Тоді крім неї він зазначив лише дохід від відчуження рухомого майна, ймовірно, свого Mitsubishi.

Тоді ж у 2016 році в очільника САП з’явився Volkswagen Touareg 2013 року вартістю в 900 тисяч гривень. Цей же автомобіль залишився єдиним в автопарку Холодницького у 2017 році.

У декларації значиться, що з 2016 року Холодницький володіє квартирою, з 2012 – двома земельними ділянками, а з 2008 року орендує кімнату в гуртожитку.

За минулий рік з нерухомості у керівника Спеціалізованої прокуратури з’явився лише орендований гараж.

Вся зазначена в декларації нерухомість розташована в Київській області, зокрема, у Вишневому, де посадовець вказує місце проживання та реєстрації.

Кошти Холодницький зберігає і готівкою, і на рахунках у "Райффайзен Банк Аваль". Загалом він задекларував 362 225 гривень, 115 000 доларів та 27 033 євро.

Порівняно з 2016 роком грошові активи посадовця збільшились, зокрема, на понад 162 тисяч в гривнях, на 45 тисяч в доларах та на 10 тисяч в євро.

Крім того, Холодницький вказав у декларації неоплачувану посаду першого віце-президента Федерації футболу України, про обрання на яку ЗМІ повідомляли влітку цього року.