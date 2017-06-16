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Холодницького обрали одним з віце-президентів ФФУ

П'ятниця, 16 червня 2017, 13:43

Президента Федерації футболу України, народного депутата фракції БПП Андрія Павелка переобрали на пост президента ФФУ, а одним з трьох перших віце-президентів обрали керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було прийнято делегатами конгресу Федерації в п'ятницю в Києві в рамках зміни організаційно-правової форми ФФУ.

Павелко наголосив, що Холодницький буде першим віце-президентом ФФУ для того, щоб посилити боротьбу з корупцією в футбольній сфері України.

Крім того, на конгресі було обрано 8 віце-президентів федерації, серед яких заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, народні депутати Сергій Куніцин, Олександр Герега, підприємець, співвласник української пивоварної компанії "Перша приватна броварня" Андрій Мацола.

На конгресі, відповідно до вимог законодавства, громадська організація "Федерація футболу України" було перейменовано на громадську спілку "Федерація футболу України".

Як зазначає "Чемпіон", Павелко був єдиним кандидатом, за його переобрання проголосувало 95 членів конгресу, 0 - утрималися, 0 - проти.

Як відомо, термін повноважень президента ФФУ буде збільшений до 5 років.

Таким чином, Павелко буде президентом ФФУ до 2022-го року.

У свою чергу Григорій Суркіс посаду віце-президента не отримав, як передбачалося ще перед конгресом.

Павелко був обраний президентом ФФУ у березні 2015 року, отримавши найбільшу кількість голосів і залишивши позаду Ігоря Коломойського.

Раніше у коментарі "Українській правді" Холодницький пояснював, що цією громадською діяльністю у ФФУ він буде займатись лише в позаробочий час і безоплатно.

Як відомо, у квітні 2017 року президентом Федерації дзюдо України був обраний відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як відомо, братів Суркісів пов'язують з компанією "Запоріжжяобленерго", щодо якої на початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна в особливо великих розмірах.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Холодницькийфутбол
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