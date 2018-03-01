Соратника Медведчука звільнили з-під варти – адвокат

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Четвер, 1 березня 2018, 23:21

Голову Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрія Лесика, якого підозрюють у сепаратизмі, звільнили з-під варти.

Про це написав його адвокат Дмитро Тихоненков у Facebook.

"Сьогодні звільнено з-під варти Андрія Лесика! За результатами підготовчого засідання прокурору був повернений обвинувальний акт і відмовлено в обранні запобіжного заходу", - повідомив захисник.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня 2017 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади". 

15 лютого 2018 року Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою Андрію Лесику.

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі. 

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".

Українська правда
Теми: сепаратизм Медведчук Харків суд
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