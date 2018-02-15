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Апеляційний суд скоротив термін арешту соратнику Медведчука

Четвер, 15 лютого 2018, 21:54

Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою голові Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Апеляційний суд скоротив термін запобіжного заходу майже на місяць: було до 30 березня, стало до 2 березня. Ми не знаємо, чому ухвалено таке рішення. Сьогодні зачитували лише резолютивну частину. Наступного тижня ми плануємо звернутися до суду з клопотанням щодо продовження запобіжного заходу", - розповіли у відомстві.

Крім того, у прокуратурі Харківської області зазначили, що суд не ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу.

"Запобіжний захід залишився колишнім, а це означає, що апеляційний суд вважає його законним за своєю суттю", - пояснили у відомстві.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня 2017 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади". 

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі. 

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".

Теми: судХарківМедведчуксепаратизм
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