Колишній розвідник ГРУ Сергій Скрипаль, який перебуває в лікарні Великобританії після замаху на вбивство, продовжував працювати на розвідувальні служби Великобританії та інших зарубіжних країн.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в службах безпеки, повідомляє "Новая газета".

Співрозмовники видання розповіли, що Скрипаль після 2010 року, тобто коли був переданий Британії через обмін з Росії, передавав інформацію закордонним спецслужбам.

За словами колишнього співробітника спецслужб, Скрипаль не міг допомогти в оперативній роботі, але він знав, як влаштована російська розвідка. Так, сказав співрозмовник газети, колишній розвідник ГРУ міг пояснити, які були пріоритети Росії в засиланні агентів на Захід, а також розповісти про способи вербування і методи контррозвідки.

Відзначається, що це особливо було корисно в підготовці співробітників західних спецслужб.

Як повідомлялося, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері.

Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною. Вони залишаються в лікарні у критичному стані.

Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Водночас Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав пропагандою та істерією заяви про причетність Москви до замаху на вбивство Скрипаля та його доньку.

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства була використана нервово-паралітична речовина.

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