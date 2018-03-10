Скрипаль в Великобритании продолжал работать на западную разведку – FT

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль, который находится в больнице Великобритании после покушения на убийство, продолжал работать на разведовательные службы Великобритании и других зарубежных стран.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в службах безопасности, сообщает "Новая газета".

Собеседники издания рассказали, что Скрипаль после 2010 года, то есть когда был передан Великобритании по обмену из России, передавал информацию зарубежным спецслужбам.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, Скрипаль не мог помочь в оперативной работе, но он знал, как устроена российская разведка. Так, сказал собеседник газеты, бывший разведчик ГРУ мог объяснить, каковы были приоритеты России в засылке агентов на Запад, а также рассказать о способах вербовки и методах контрразведки.

Отмечается, что это особенно было полезно в подготовке сотрудников западных спецслужб.

Как сообщалось, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом. Оба остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МI5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что при попытке убийства было использовано нервно-паралитическое вещество.

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