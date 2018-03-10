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Посол розповів про лист Порошенка до Столтенберга щодо ПДЧ у НАТО

Субота, 10 березня 2018, 14:41

В листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга президент України Петро Порошенко просить надати Україні План дій щодо членства в альянсі (ПДЧ).

Про це розповів посол України в НАТО  Вадим Пристайко, повідомляє УНІАН.

"В листі йдеться про важливі для України позиції: а саме, ми хочемо, щоб нам надали ПДЧ, якщо і коли союзники будуть готові до такого кроку. Також ми хочемо, щоб під час саміту НАТО у липні було проведено засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні – президент розраховує на зустріч з колегами, щоб обговорити з ними критично важливі для держави питання, зокрема, проведення реформ з метою наближення до НАТО та ЄС, протистояння російській агресії - ми хотіли б побачити, що підтримка Україні не зменшується", - розповів він.

Крім того, за словами українського посла, в листі також висловлено переконання у важливості включити Київ до Програми розширеного партнерства.

"Це було б вигідно як для нас, так і для Альянсу: Україна стала б найближчим партнером, який тільки існує в НАТО, що, у свою чергу, надасть нам можливість в більшому обсязі брати участь в операціях альянсу", - розповів він.

Раніше про лист до генсека НАТО у своїй заяві написав сам Порошенко.

Він наголосив, що Україна після отримання статусу "країни-аспіранта" буде добиватися Плану дій щодо членства у НАТО.

Європейська правда

Теми: НАТОПорошенко
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