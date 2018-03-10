Посол рассказал о письме Порошенко к Столтенбергу о ПДЧ в НАТО

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Суббота, 10 марта 2018, 15:41

В письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу президент Петр Порошенко просит предоставить Украине План действий по членству в альянсе (ПДЧ).

Об этом рассказал посол Украины в НАТО Вадим Пристайко, сообщает УНИАН.

"В письме говорится о важных для Украины позициях: а именно, мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу. Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне - президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы, в частности, проведение реформ с целью приближения к НАТО и ЕС, противостояние российской агрессии - мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается", - рассказал он.

Кроме того, по словам украинского посла, в письме также высказано убеждение в важности включить Киев в Программу расширенного партнерства.

"Это было бы выгодно как для нас, так и для Альянса: Украина стала бы ближайшим партнером, который только существует в НАТО, что, в свою очередь, даст нам возможность в большем объеме участвовать в операциях альянса", - рассказал он.

Ранее о письме к генсеку НАТО в своем заявлении написал сам Порошенко.

Он отметил, что Украина после получения статуса "страны-аспиранта" будет добиваться Плана действий по членству в НАТО.

Европейская правда

Темы: НАТО Порошенко
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