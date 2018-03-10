Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернівцях тепер побили голову осередку "Стоп корупції"

Субота, 10 березня 2018, 15:13
У Чернівцях тепер побили голову осередку Стоп корупції

У Чернівцях у п'ятницю побили голову осередку ГО "Стоп корупції" Миколу Петіченка.

Як повідомляється на Facebook-сторінці організації, на активіста з молотком накинулись двоє зловмисників.

Він перебуває в лікарні з травмою голови та численними забоями.

Це вже другий напад на представників "Стоп корупції" у Чернівцях за останні два дні. 7 березня четверо осіб з арматурою побили Валерія Аіріні.

"Ми пов‘язуємо ці спроби жорстокої та кривавої розправи над нашими колегами з їхньою професійною діяльністю та серією їхніх резонансних розслідувань проти корупційних схем у місцевій прокуратурі та митниці", - зазначили у "Стоп корупції".

Як розповів координатор проекту Роман Бочкала, двоє молодиків напали на Петіченка у центрі міста.

"Схоже на замах на життя. Били молотком по голові. Мітили у скроню. Зовсім трохи промазали. Це відбулось напередодні в центрі Чернівців, нападників було двоє. Микола банально вийшов з магазину. Тварюки вискочили за машини. Почали бити і потім втекли у невідому напрямку. Наразі Микола у лікарні. Руки і ноги перебиті. Інцидент однозначно пов‘язує із громадською діяльністю", - написав він.

Бочкала повідомив, що кілька місяців тому було зламано електронну скриньку Петіченка. З пошти видалити документи та фото, які компрометували першого заступника прокурора області Мустецу.

"Також Микола активно співпрацює з DNA румунським НАБУ у сфері боротьби з контрабандою лісу та цигарок. Жирна тінь падає на голову митниці Чернівецької області Салогора", - додав координатор проекту.

У свою чергу, на сторінці "Стоп корупції" з посиланням на слова Петіченка зазначається, що під час нападу на активіста Валерія Аіріні 7 березня зловмисники передали "вітання від Ігоря Васильовича".

Саме так звати першого заступника прокурора Чернівецької області Мустецу.

"Ми з Валерієм якраз готувались до прес-конференції, на якій хотіли озвучити журналістам усі факти корупції, які нам у ході розслідувань вдалось викрити у прокуратурі та митниці. У злочинних схемах фігурують прізвища перших осіб відомств", - розповів Петіченко.

Як повідомлялося, 7 березня в Чернівцях на активіста ГО "Стоп корупції" Валерія Аіріні напали невідомі.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Українська правда
Теми: Чернівцікорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Чернівці
У Чернівцях патрульні допомогли вагітній жінці дістатись до пологового
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
СБУ викрила на держзраді жителя Буковини
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: