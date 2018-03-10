У Чернівцях тепер побили голову осередку "Стоп корупції"

У Чернівцях у п'ятницю побили голову осередку ГО "Стоп корупції" Миколу Петіченка.

Як повідомляється на Facebook-сторінці організації, на активіста з молотком накинулись двоє зловмисників.

Він перебуває в лікарні з травмою голови та численними забоями.

Це вже другий напад на представників "Стоп корупції" у Чернівцях за останні два дні. 7 березня четверо осіб з арматурою побили Валерія Аіріні.

"Ми пов‘язуємо ці спроби жорстокої та кривавої розправи над нашими колегами з їхньою професійною діяльністю та серією їхніх резонансних розслідувань проти корупційних схем у місцевій прокуратурі та митниці", - зазначили у "Стоп корупції".

Як розповів координатор проекту Роман Бочкала, двоє молодиків напали на Петіченка у центрі міста.

"Схоже на замах на життя. Били молотком по голові. Мітили у скроню. Зовсім трохи промазали. Це відбулось напередодні в центрі Чернівців, нападників було двоє. Микола банально вийшов з магазину. Тварюки вискочили за машини. Почали бити і потім втекли у невідому напрямку. Наразі Микола у лікарні. Руки і ноги перебиті. Інцидент однозначно пов‘язує із громадською діяльністю", - написав він.

Бочкала повідомив, що кілька місяців тому було зламано електронну скриньку Петіченка. З пошти видалити документи та фото, які компрометували першого заступника прокурора області Мустецу.

"Також Микола активно співпрацює з DNA румунським НАБУ у сфері боротьби з контрабандою лісу та цигарок. Жирна тінь падає на голову митниці Чернівецької області Салогора", - додав координатор проекту.

У свою чергу, на сторінці "Стоп корупції" з посиланням на слова Петіченка зазначається, що під час нападу на активіста Валерія Аіріні 7 березня зловмисники передали "вітання від Ігоря Васильовича".

Саме так звати першого заступника прокурора Чернівецької області Мустецу.

"Ми з Валерієм якраз готувались до прес-конференції, на якій хотіли озвучити журналістам усі факти корупції, які нам у ході розслідувань вдалось викрити у прокуратурі та митниці. У злочинних схемах фігурують прізвища перших осіб відомств", - розповів Петіченко.

Як повідомлялося, 7 березня в Чернівцях на активіста ГО "Стоп корупції" Валерія Аіріні напали невідомі.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).