В Черновцах теперь избили председателя организации "Стоп коррупции"

В Черновцах в пятницу избили председателя организации ОО "Стоп коррупции" Николая Петиченко.

Как сообщается на Facebook-странице организации, на активиста с молотком набросились двое злоумышленников.

Он находится в больнице с травмой головы и многочисленными ушибами.

Это уже второе нападение на представителей "Стоп коррупции" в Черновцах за последние два дня. 7 марта четыре человека с арматурой набросились на Валерия Аирини.

"Мы связываем эти попытки жестокой и кровавой расправы над нашими коллегами с профессиональной деятельностью и серией их резонансных расследований против коррупционных схем в местной прокуратуре и таможне", - отметили в "Стоп коррупции".

Как рассказал координатор проекта Роман Бочкала, двое парней напали на Петиченко в центре города.

"Похоже на покушение на жизнь. Били молотком по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали. Это произошло накануне в центре Черновцов, нападавших было двое. Николай банально вышел из магазина. Твари выскочили за машины. Начали бить и затем скрылись в неизвестном направлении. Сейчас Николай в больнице. Руки и ноги перебиты. Инцидент однозначно связывает с общественной деятельностью", - написал он.

Бочкала сообщил, что несколько месяцев назад был сломан электронный ящик Петиченко. Из почты удалили документы и фото, компрометирующие первого заместителя прокурора области Мустеца.

"Также Николай активно сотрудничает с DNA (румынским НАБУ) в сфере борьбы с контрабандой леса и сигарет. Жирная тень падает на голову таможни Черновицкой области Салогора", - добавил координатор проекта.

В свою очередь, на странице "Стоп коррупции" со ссылкой на слова Петиченко отмечается, что во время нападения на активиста Валерия Аирини 7 марта злоумышленники передали "привет от Игоря Васильевича".

Именно так зовут руководителя первого заместителя прокурора Черновицкой области Мустеца.

"Мы с Валерием как раз готовились к пресс-конференции, на которой хотели озвучить журналистам все факты коррупции, которые нам в ходе расследований удалось разоблачить в прокуратуре и таможне. В преступных схемах фигурируют фамилии первых лиц ведомств", - рассказал Петиченко.

Как сообщалось, 7 марта в Черновцах на активиста ОО "Стоп коррупции" Валерия Аирини напали неизвестные.

Полиция открыла производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).