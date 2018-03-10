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Поліція розповіла подробиці ДТП за участю патрульних у Києві й Рівному

Субота, 10 березня 2018, 16:04

Прес-служба Нацполіції повідомила подробиці ДТП за участю співробітників, які сталися в ніч на суботу в Києві та Рівному.

Раніше про ці випадки заявив голова НПУ Сергій Князєв.

За даними поліції, у Києві близько п’ятої години ранку екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль "Hyundai Getz", водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора та створив аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху.

"На перехресті він, намагаючись втекти від поліцейських, скоїв зіткнення зі службовим автомобілем поліції охорони, який знаходився перед перехрестям з увімкненими проблисковими маячками синього кольору", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок зіткнення троє поліцейських у складі екіпажу поліції охорони зазнали тілесних ушкоджень. Їх госпіталізовано до лікарні. Механічні ушкодження отримали обидва автомобілі.

Раніше повідомлялося, що ДТП в Києві сталося на перехресті вулиць Жмаченка і Корнатовського.

У Рівному водій у стані сп’яніння, тікаючи від правоохоронців, протаранив службове авто патрульних.

Близько 23:30 під час патрулювання поліцейські помітили автомобіль "Volkswagen T4", який, рухаючись вулицею, грубо порушував правила дорожнього руху. На вимогу зупинитися через гучномовець, а також звуковий сигнал мікроавтобус лише збільшив швидкість та почав тікати. На переслідування порушника було орієнтовано п’ять екіпажів патрульної поліції.

Зважаючи на аварійні ситуації, які створював водій автомобіля, патрульні прийняли рішення застосувати табельну вогнепальну зброю та здійснили два постріли у колеса втікача. Однак це не зупинило порушника. 

На перехресті вулиць Соборна-Млинівська екіпаж патрульної поліції заблокував проїзд зловмиснику службовим автомобілем. Однак водій, не зупиняючись, спрямував свій автомобіль на "таран" та продовжив втечу. Проте вже за кілька хвилин він був затриманий.

Порушником виявився 23-річний житель Дубровицького району, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування із правоохоронцями чоловік поводив себе зухвало.

У результаті опору тілесні ушкодження отримало двоє працівників поліції, 30 та 28 років. Їх госпіталізували до лікарні із закритими черепно-мозковими травмами та забоями.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

Обидва порушники поміщені до ізоляторів тимчасового тримання.

Як повідомлялося, у суботу зранку голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що в ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.

Українська правда
Теми: поліціяКиївРівне
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