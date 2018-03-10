Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция рассказала подробности ДТП с участием патрульных в Киеве и Ровно

Суббота, 10 марта 2018, 16:04

Пресс-служба Нацполиции сообщила подробности ДТП с участием сотрудников, которые произошли в ночь на субботу в Киеве и Ровно.

Ранее об этих случаях заявил глава НПУ Сергей Князев.

По данным полиции, в Киеве около пяти часов утра экипаж патрульной полиции заметил автомобиль "Hyundai Getz", водитель которого проехал на красный сигнал светофора и создал аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

"На перекрестке он, пытаясь скрыться от полицейских, совершил столкновение со служебным автомобилем полиции охраны, который находился перед перекрестком с включенными проблесковыми маячками синего цвета", - говорится в сообщении.

В результате столкновения трое полицейских в составе экипажа полиции охраны получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу. Механические повреждения получили оба автомобиля.

Ранее сообщалось, что ДТП в Киеве произошло на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

В Ровно водитель в состоянии опьянения, скрываясь от полиции, протаранил служебный автомобиль патрульных.

Около 23:30 во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "Volkswagen T4", который, двигаясь по улице, грубо нарушал правила дорожного движения. На требование остановиться через громкоговоритель, а также звуковой сигнал микроавтобус только увеличил скорость и начал уезжать. На преследование нарушителя было ориентировано пять экипажей патрульной полиции.

Учитывая аварийные ситуации, которые создавал водитель автомобиля, патрульные приняли решение применить табельное огнестрельное оружие и произвели два выстрела в колеса беглеца. Однако это не остановило нарушителя.

На перекрестке улиц Соборная-Млиновская экипаж патрульной полиции заблокировал проезд злоумышленнику служебным автомобилем. Однако водитель, не останавливаясь, направил свой автомобиль на "таран" и продолжил бегство. Однако уже через несколько минут он был задержан.

Нарушителем оказался 23-летний житель Дубровицкого района, который имел признаки алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя вызывающе.

В результате сопротивления телесные повреждения получило двое сотрудников полиции, 30 и 28 лет. Их госпитализировали в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Оба нарушителя помещены в изоляторы временного содержания.

Как сообщалось, в субботу утром председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в ночь на 10 марта в Киеве и Ровно 5 полицейских получили травмы во время несения службы при схожих обстоятельствах: полицейские преследовали нарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.

Темы: полицияКиевРовно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: