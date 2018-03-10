Полиция рассказала подробности ДТП с участием патрульных в Киеве и Ровно

Пресс-служба Нацполиции сообщила подробности ДТП с участием сотрудников, которые произошли в ночь на субботу в Киеве и Ровно.

Ранее об этих случаях заявил глава НПУ Сергей Князев.

По данным полиции, в Киеве около пяти часов утра экипаж патрульной полиции заметил автомобиль "Hyundai Getz", водитель которого проехал на красный сигнал светофора и создал аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

"На перекрестке он, пытаясь скрыться от полицейских, совершил столкновение со служебным автомобилем полиции охраны, который находился перед перекрестком с включенными проблесковыми маячками синего цвета", - говорится в сообщении.

В результате столкновения трое полицейских в составе экипажа полиции охраны получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу. Механические повреждения получили оба автомобиля.

Ранее сообщалось, что ДТП в Киеве произошло на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

В Ровно водитель в состоянии опьянения, скрываясь от полиции, протаранил служебный автомобиль патрульных.

Около 23:30 во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "Volkswagen T4", который, двигаясь по улице, грубо нарушал правила дорожного движения. На требование остановиться через громкоговоритель, а также звуковой сигнал микроавтобус только увеличил скорость и начал уезжать. На преследование нарушителя было ориентировано пять экипажей патрульной полиции.

Учитывая аварийные ситуации, которые создавал водитель автомобиля, патрульные приняли решение применить табельное огнестрельное оружие и произвели два выстрела в колеса беглеца. Однако это не остановило нарушителя.

На перекрестке улиц Соборная-Млиновская экипаж патрульной полиции заблокировал проезд злоумышленнику служебным автомобилем. Однако водитель, не останавливаясь, направил свой автомобиль на "таран" и продолжил бегство. Однако уже через несколько минут он был задержан.

Нарушителем оказался 23-летний житель Дубровицкого района, который имел признаки алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя вызывающе.

В результате сопротивления телесные повреждения получило двое сотрудников полиции, 30 и 28 лет. Их госпитализировали в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Оба нарушителя помещены в изоляторы временного содержания.

Как сообщалось, в субботу утром председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в ночь на 10 марта в Киеве и Ровно 5 полицейских получили травмы во время несения службы при схожих обстоятельствах: полицейские преследовали нарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.