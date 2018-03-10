Путін назвав себе офіцером військової розвідки і розповів про "послідовника"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що 17 років був офіцером військової розвідки.

Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє прес-служба Кремля.

"Політики багато розмовляють, а військові знають, що вони роблять .... Я і військовий теж, я Верховний Головнокомандувач. І я 17 років був офіцером військової розвідки", - заявив Путін, коментуючи питання про озброєння.

За словами президента РФ, те, що його робота у КДБ - загальновідомий факт, не викликає у нього емоцій.

"Це був великий досвід, у найрізноманітніших областях. Це було корисно для мене, коли я перейшов у цивільну сферу. У цьому сенсі цей, звичайно, позитивний досвід мені допомагав", - заявив він, нагадавши, що "після того як пішов з розвідки", був помічником ректора Петербурзького університету та заступником мера Петербурга.

На питання, чи пригледів він собі наступника, Путін заявив, що думає про це з 2000 року.

"Я з 2000 року про це думаю. ... Але у кінцевому підсумку, вибір все одно буде за російським народом", - зазначив він.

Також Путін назвав "маячнею" думку, що після його відходу від влади він "опиниться у в'язниці або станеться щось ще набагато жахливіше".

"Чому ви думаєте, що обов'язково після мене до влади в Росії мають прийти люди, які готові будуть зруйнувати все, що зроблено мною за останні роки. Чому ви вирішили, що прийдуть руйнівники, які все будуть руйнувати і знищувати. Можливо, навпаки... ", - заявив він.

Як відомо, "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, у четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін має намір проголосувати у Криму, щоб підняти там явку.