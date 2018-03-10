Путин назвал себя офицером военной разведки и рассказал о "последователе"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 17 лет был офицером военной разведки.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает пресс-служба Кремля.

"Политики много разговаривают, а военные знают, что они делают.... Я и военный тоже, я Верховный Главнокомандующий. И я 17 лет был офицером военной разведки", - заявил Путин, комментируя вопрос о вооружении.

По словам президента РФ, то, что его работа в КГБ - общеизвестный факт, не вызывает у него эмоций.

"Это был большой опыт, в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешел в гражданскую сферу. В этом смысле этот, конечно, положительный опыт мне помогал", - заявил он, напомнив, что "после того как ушел из разведки", был помощником ректора Петербургского университета и заместителем мэра Петербурга.

На вопрос, присмотрел ли он себе последователя, Путин заявил, что думает об этом с 2000 года.

"Я с 2000 года об этом думаю. ... Но в конечном итоге, выбор все равно будет за российским народом", - отметил он.

Также Путин назвал "бреднями" мнение, что после его ухода из власти он "окажется в тюрьме или произойдет что‑то еще гораздо более ужасное".

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы. Почему вы решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать. Может быть, наоборот...", - отметил он.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин намерен проголосовать в Крыму, чтобы поднять там явку.