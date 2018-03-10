Волкер: "Брязкання" Путіна ядерною зброєю - передвиборча кампанія

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що "брязкання" Володимиром Путіним ядерною наступальною зброєю є виключно кампанією-презентацією, що пов'язано з близькими виборами.

Про це Волкер заявив у інтерв'ю "Укрінформу".

"Я вбачаю це (звернення Путіна, де він показав розробки стратегічного ядерного озброєння, що "не має аналогів у світі" - ред.) переважно у контексті переобрання Путіна. Це є кампанія-презентація", - зазначив Волкер.

За його словам, США мають "достатньо багато конкретних питань у відносинах з Росією, які викликають занепокоєння".

"Це і Сирія, і Північна Корея, і Україна, включаючи Крим. Також можна згадати інші двосторонні військові і дипломатичні проблеми з Росією", - зауважив спецпредставник США.

На його думку, ця відеокампанія не матиме великої доданої вартості до названих питань.

Як відомо, 1 березня у своєму зверненні до Федеральних зборів РФ Володимир Путін заявив, що Росія створила новітню зброю, зокрема крилату ракету з надпотужною ядерною установкою, невразливу для ПРО і ППО, підводний безпілотник, новітню лазерну зброю.