Волкер: "Бряцание" Путина ядерным оружием - предвыборная кампания

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что "бряцание" Владимиром Путиным ядерной наступательным оружием является исключительно кампанией-презентацией, что связано с приближающимися выборами.

Об этом Волкер заявил в интервью "Укрінформу".

"Я вижу это (обращение Путина, где он показал разработки стратегического ядерного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире" - ред.) в основном в контексте переизбрания Путина. Это - кампания-презентация", - отметил Волкер.

По его словам, у США есть "достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают беспокойство".

"Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - отметил спецпредставитель США.

По его мнению, эта видеокампания не будет иметь большой добавленной стоимости в указанных вопросах.

Как известно, 1 марта в своем обращении к Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил, что Россия создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник и новое лазерное оружие.