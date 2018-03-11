Путін про звинувачення в хіматаках в Сирії: Нудно, дівчата

Президент РФ Володимир Путін заявив, що повідомлення про використання хімічної зброї урядовими силами в Сирії - дезінформація.

Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє прес-служба Кремля.

Путін відповів ствердно на питання журналістки, чи є повідомлення про напади з використанням хімічної зброї в Сирії неправдивими новинами і дезінформацією.

"По-перше, уряд Сирії давно знищив хімічну зброю", - заявив він.

В якості другого аргументу, Путін повідомив, що, за його інформацією, у бойовиків є плани інсценувати застосування хімічної зброї з боку сирійської армії.

"А по-третє, це все спроби, які неодноразово в недалекому минулому мали місце, ці звинувачення, використання цього як привід для консолідації зусиль в боротьбі з Асадом. Нам це все добре відомо, зрозуміло і навіть нецікаво. Так і хочеться сказати: нудно, дівчата", - заявив Путін.

На уточнююче запитання, чи нудно йому чути про тіла дітей, загиблих від зарину, Путін заявив, що "це результат діяльності злочинців, кримінальних елементів і радикальних елементів - терористів, які здійснюють ці злочини, для того щоб звинуватити в цьому президента Асада".

При цьому висновки ООН про застосування хімзброї в Сирії Путін також назвав вигадкою.

"Звичайно. Абсолютно впевнений в цьому навіть. Адже там не було ніякого серйозного розслідування", - заявив він, відповідаючи на питання про результати розслідування, зазначивши також, що "може бути, мертві тіла і були, що трапляється на війні", але треба ще провести розслідування і довести це.

У той же час Путін запевнив, що Росія виступає за повноцінне розслідування використання хімічної зброї в Сирії.

Як відомо, з 2015 року в Сирії працювала спеціальна комісія ООН, яка розслідувала використання хімічної зброї, Joint Investigative Mechanism, (JIM).

У жовтні минулого року в одному зі своїх останніх звітів, комісія визнала режим президента Сирії Башара Асада винним в хімічній атаці на місто Хан-Шейхун 4 квітня 2017, коли загинуло близько 90 осіб і постраждало понад 500.

24 жовтня спецпредставник РФ наклав в Радбезі ООН вето на проект резолюції, що передбачає продовження мандата комісії JIM для розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії, заблокувавши її роботу.