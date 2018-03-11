Путин об обвинениях в химатаках в Сирии: Скучно, девочки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения об использовании химического оружия правительственными силами в Сирии – дезинформация.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин ответил утвердительно на вопрос журналистки, являются ли сообщения о нападениях с использованием химического оружия в Сирии ложными новостями и дезинформация.

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие", - заявил он.

В качестве второго аргумента, Путин сообщил, что, по его информации, у боевиков есть планы инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии.

"А в-третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", - заявил Путин.

На уточняющий вопрос, скучно ли ему слышать о телах детей, погибших от зарина, Путин заявил, что "это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов – террористов, которые совершают эти преступления, для того чтобы обвинить в этом президента Асада".

При этом выводы ООН о применении химоружия в Сирии Путин также назвал выдумкой.

"Конечно. Абсолютно уверен в этом даже. Ведь там не было никакого серьёзного расследования", - заявил он, отвечая на вопрос о результатах расследования, отметив также, что "может быть, мёртвые тела и были, что случается на войне", но надо еще провести расследование и доказать это.

В то же время Путин заверил, что Россия выступает за полноценное расследование использования химического оружия в Сирии.

Как известно, с 2015 года в Сирии работала специальная комиссия ООН, которая расследовала использование химического оружия, Joint Investigative Mechanism, (JIM).

В октябре прошлого года в одном из своих последних отчетов, комиссия признала режим президента Сирии Башара Асада виновным в химической атаке на город Хан-Шейхун 4 апреля 2017, когда погибло около 90 человек и более 500 пострадало.

24 октября спецпредставитель РФ наложил в Совбезе ООН вето на проект резолюции, предполагающий продление мандата комиссии JIM для расследования случаев применения химоружия в Сирии, заблокировав ее работу.