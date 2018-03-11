Військові ЗСУ затримали бойовика, який намагався проникнути в тил

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Неділя, 11 березня 2018, 07:47

Українські військовослужбовці затримали бойовика незаконних збройних формувань під час спроби пройти на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО 

"Військовослужбовці окремої механізованої бригади ЗСУ, які виконують бойові завдання на Луганському напрямку, попередили спробу проникнення бойовика незаконних збройних формувань на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Після неприцільного обстрілу ворогом українських позицій бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами.

"Завдяки професійним та грамотним діям українських захисників його було взято в полон. При ньому виявлено зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На опублікованому українськими військовими відеозаписі бойовик виправдовується, що пішов воювати, бо на захоплених окупантами територіях немає роботи. Він також підтвердив, що угрупованнями бойовиків на Донбасі керують російські військові.

Як повідомлялось, на початку березня військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина РФ.

Теми: АТО Донбас
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