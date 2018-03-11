Военные ВСУ задержали боевика, который пытался проникнуть в тыл

Украинские военнослужащие задержали боевика незаконных вооруженных формирований при попытке пройти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ, которые выполняют боевые задачи на Луганском направлении, пресекли попытку проникновения боевика незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

После неприцельного обстрела врагом украинских позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами.

"Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На опубликованной украинскими военными видеозаписи боевик оправдывается, что пошел воевать, потому что на захваченных оккупантами территориях нет работы. Он также подтвердил, что группировками боевиков на Донбассе управляют российские военные.

Как сообщалось, в начале марта военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина РФ.