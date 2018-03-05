В зоні АТО військові затримали бойовика – громадянина РФ

2018 переглядів
Понеділок, 5 березня 2018, 04:03

Військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина РФ.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Військовослужбовці 57 бригади захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Російської Федерації. Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм та готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті в черговий раз показали, хто воює на стороні незаконних самоутворень, і яка в Україні "громадянська війна", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Українська сторона заявила, що Збройні Сили готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня. Про таку готовність заявили і представники ОРДО та ОРЛО.

Теми: АТО Донбас Росія
powered by lun.ua
По темі
Штаб: До початку "тиші" бойовики готують збройні провокації 4 березня 2018, 19:47
Штаб: Бойовики продовжують стріляти з великого калібру 4 березня 2018, 18:23
ЗСУ готові до перемир'я – штаб 4 березня 2018, 15:31
Усі новини
Головні новини
У США вручають ювілейний 90-й "Оскар-2018"
У Києві з фасаду музею вкрали погруддя Лесі Українки
"Шахтар" і "Динамо" завершили перше коло ЧУ перемогами
Через аварію у Підмосков'ї загинув один громадянин України
Усі новини
Кіно

6 фільмів березня

спорт

36 способів спалити зайві калорії за годину