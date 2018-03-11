Доба в АТО: 5 обстрілів, один український воїн отримав поранення

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Неділя, 11 березня 2018, 08:00

Минулої доби агресор здійснив 5 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ у районі населених пунктів Новгородське та Малинове. Крім цього, міномети 82 калібру ворог застосував неподалік Катеринівки.

На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного. Також з 82 мм мінометів та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Богданівки.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли. 

Теми: АТО бойові дії Донбас
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