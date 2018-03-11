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Сутки в АТО: 5 обстрелов, один украинский воин получил ранения

Воскресенье, 11 марта 2018, 07:00

За прошедшие сутки агрессор совершил 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.

Как известно, 2 марта в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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