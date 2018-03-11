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Трамп висунув ЄС умову для скасування мит на сталь і алюміній

Неділя, 11 березня 2018, 07:29

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовиться від запроваджених ним мит на ввезення в країну виробів зі сталі та алюмінію тільки, якщо країни ЄС скасують свої мита на імпорт американських товарів.

Про це він написав у Twitter.

Крім того, Трамп пригрозив ЄС митом на ввезення в США європейських автомобілів.

"Європейський союз, чудові країни, які відносяться до США дуже погано в торгівлі, скаржаться на тарифи на сталь і алюміній. Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і тарифів на продукти США, ми також знімемо наші. Великий дефіцит. Якщо ні, ми запровадимо податок на автомобілі і т. д. Справедливо!" - заявив президент США.

Ця заява стала відповіддю на зустріч в Брюсселі учасників переговорів від Євросоюзу і торгового представника США Роберта Лайтхайзера.

Раніше єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, заявляла, що  Брюссель в ході діалогу домагатиметься від Вашингтона скасування мит на ввезення сталі та алюмінію.

Нагадаємо, 8 березня Трамп запровадив штрафні мита на ввезення алюмінію і сталі: 10 і 25 відсотків відповідно. Вони набудуть чинності через 15 днів. Мита не стосуються сусідів США - Канади і Мексики.

Теми: СШАЄСторгівляТрамп
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