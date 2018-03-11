Трамп висунув ЄС умову для скасування мит на сталь і алюміній
Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовиться від запроваджених ним мит на ввезення в країну виробів зі сталі та алюмінію тільки, якщо країни ЄС скасують свої мита на імпорт американських товарів.
Про це він написав у Twitter.
Крім того, Трамп пригрозив ЄС митом на ввезення в США європейських автомобілів.
"Європейський союз, чудові країни, які відносяться до США дуже погано в торгівлі, скаржаться на тарифи на сталь і алюміній. Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і тарифів на продукти США, ми також знімемо наші. Великий дефіцит. Якщо ні, ми запровадимо податок на автомобілі і т. д. Справедливо!" - заявив президент США.
The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 березня 2018 р.
Ця заява стала відповіддю на зустріч в Брюсселі учасників переговорів від Євросоюзу і торгового представника США Роберта Лайтхайзера.
Раніше єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, заявляла, що Брюссель в ході діалогу домагатиметься від Вашингтона скасування мит на ввезення сталі та алюмінію.
Нагадаємо, 8 березня Трамп запровадив штрафні мита на ввезення алюмінію і сталі: 10 і 25 відсотків відповідно. Вони набудуть чинності через 15 днів. Мита не стосуються сусідів США - Канади і Мексики.