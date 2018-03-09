ЄС вимагає скасувати оголошені США мита на сталь і алюміній

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П'ятниця, 9 березня 2018, 04:08

Європейський Союз повинен бути звільнений від запроваджених США штрафних мит на сталь і алюміній.

Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, пише DW.com.

"Євросоюз є близьким союзником США, і ми як і раніше вважаємо, що ЄС повинен бути виключений з цих заходів. У наступні дні я буду домагатися більшої ясності в цьому питанні. З нетерпінням чекаю зустрічі з торговим представником США Робертом Лайтхайзером в цю суботу", - написала Мальмстрем в своєму мікроблозі Twitter.

Президент США Дональд Трамп запровадив 8 березня штрафні мита на ввезення алюмінію і сталі: 10 і 25 відсотків відповідно. Вони набудуть чинності через 15 днів. Мита не стосуються сусідів США - Канади і Мексики.

Трамп заявив, що вважає торговельні обмеження Євросоюзу на продукцію з США "дуже несправедливими". Він також розкритикував дії Німеччини в торгових і оборонних питаннях.

Президент США додав, що готовий до переговорів, якщо Європа "проявить відповідне прагнення".

Теми: ЄС США торгівля
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