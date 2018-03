ЄС вимагає скасувати оголошені США мита на сталь і алюміній

Європейський Союз повинен бути звільнений від запроваджених США штрафних мит на сталь і алюміній.

Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, пише DW.com.

"Євросоюз є близьким союзником США, і ми як і раніше вважаємо, що ЄС повинен бути виключений з цих заходів. У наступні дні я буду домагатися більшої ясності в цьому питанні. З нетерпінням чекаю зустрічі з торговим представником США Робертом Лайтхайзером в цю суботу", - написала Мальмстрем в своєму мікроблозі Twitter.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.