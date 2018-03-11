Трамп выдвинул ЕС условие отмены пошлин на сталь и алюминий

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Воскресенье, 11 марта 2018, 08:29

Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.

Об этом он написал в Twitter.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на продукты США, мы также снимем наши. Большой дефицит. Если нет, мы введем налог на автомобили и т. д. Справедливо!", - заявил президент США.

Это заявление стало ответом на встречу в Брюсселе участников переговоров от Евросоюза и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, заявляла, что Брюссель в ходе диалога будет добиваться от Вашингтона отмены пошлин на ввоз стали и алюминия.

Напомним, 8 марта Трамп ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не касаются соседей США - Канады и Мексики.

Темы: США ЕС торговля Трамп
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