Трамп выдвинул ЕС условие отмены пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.

Об этом он написал в Twitter.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на продукты США, мы также снимем наши. Большой дефицит. Если нет, мы введем налог на автомобили и т. д. Справедливо!", - заявил президент США.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 березня 2018 р.

Это заявление стало ответом на встречу в Брюсселе участников переговоров от Евросоюза и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, заявляла, что Брюссель в ходе диалога будет добиваться от Вашингтона отмены пошлин на ввоз стали и алюминия.

Напомним, 8 марта Трамп ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не касаются соседей США - Канады и Мексики.