З ОРДЛО за програмою СБУ повернулися 200 поплічників бойовиків

В рамках спеціальної програми СБУ "На тебе чекають вдома" 134 поплічників бойовиків, які повернулися до України з непідконтрольної території Донбасу, звільнили від кримінальної відповідальності та відбування покарання.

Про це 11 березня повідомили у прес-центрі АТО.

За даними штабу, програма діє з 18 серпня 2015 року і станом на 2018 рік нею вже скористалися 200 осіб.

"З них звільнено від кримінальної відповідальності судами - 125, від відбування покарання - 9", - йдеться у повідомленні.



У штабі нагадали, що програма передбачає заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію та звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях російсько-окупаційних військ.