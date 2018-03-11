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Из ОРДЛО по программе СБУ вернулись 200 пособников боевиков

Воскресенье, 11 марта 2018, 15:23

В рамках спецпрограммы СБУ "Тебя ждут дома" 134 пособников боевиков, которые вернулись в Украину с неподконтрольной территории Донбасса, освободили от уголовной ответственности и отбывания наказания.

Об этом 11 марта сообщили в пресс-центре АТО.

По данным штаба, программа действует с 18 августа 2015 года и по состоянию на 2018 год ею уже воспользовались 200 человек.

"Из них освобождены от уголовной ответственности судами - 125, от отбывания наказания - 9", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что программа предусматривает меры по возвращению на подконтрольную Украины территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях российско-оккупационных войск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОСБУДонбасс
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