"Динамо" взяло реванш у "Вереса" за поразку у Львові

Київське "Динамо" у завершальному матчі 23-го туру Прем'єр-Ліги здобуло перемогу у матчі з "Вересом".

Гра завершилася виграшем киян з мінімальним рахунком.

Єдиний гол у цій зустрічі на 14-й хвилині поєдинку провів Жуніор Мораєс, котрий після пасу від Беседіна забивав у порожні ворота. Взагалі перший тайм "Динамо" могло завершити з розгромним рахунком. Гарні гольові моменти У цій грі мали Вербич, Мораєс та Беседін, а після удару Буяльського ворота гостей рятує лише поперечка воріт.

У завершальні 45 хвилин господарі збавили темп і вже кілька моментів виникло біля воріт Бойка. У "Динамо" кілька нагод збільшити рахунок мав Мбокані, який вийшов на заміну в другому таймі.

Варто зазначити, що навіть до заявки на гру не потрапили Денис Гармаш та Євгеній Хачеріді, які були розкритиковані головним тренером Олександром Хацкевичем за поєдинки із "Зорею" та "Лаціо".

Нагадаємо, у матчі першого кола "Верес" з рахунком 3:1 здолав київське "Динамо".

Інші матчі 23 туру завершилися з такими результатами: "Ворскла" - "Шахтар" 0:3, "Маріуполь" - "Зоря" 0:0, "Зірка" - "Сталь" 1:2, "Олександрія" - "Чорноморець" 0:0, "Карпати" - "Олімпік" 0:3.