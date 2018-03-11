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"Динамо" взяло реванш у "Вереса" за поражение во Львове

Воскресенье, 11 марта 2018, 20:52

Киевское "Динамо" в заключительном матче 23-го тура Премьер-Лиги одержало победу в матче с "Вересом".

Игра завершилась выигрышем киевлян с минимальным счетом.

Единственный гол в этой встрече на 14-й минуте поединка провел Жуниор Мораес, который после паса от Беседина забивал в пустые ворота. В целом первый тайм "Динамо" могло завершить с разгромным счетом. Хорошие голевые моменты в этой игре были у Вербича, Мораеса и Беседина, а после удара Буяльского ворота гостей спасает только перекладина.

В заключительные 45 минут хозяева сбавили темп и уже несколько моментов возникло у ворот Бойко. У "Динамо" несколько возможностей увеличить счет были у Мбокани, который вышел на замену во втором тайме.

Стоит отметить, что даже в заявку на игру не попали Денис Гармаш и Евгений Хачериди, которые были раскритикованы главным тренером Александром Хацкевичем за поединки с "Зарей" и "Лацио".

Напомним, в матче первого круга "Верес" со счетом 3: 1 одолел киевское "Динамо".

Другие матчи 23 тура закончились со следующими результатами: "Ворскла" - "Шахтер" 0:3, "Мариуполь" - "Заря" 0:0, "Звезда" - "Сталь" 1:2, "Александрия" - "Черноморец" 0:0, "Карпаты" - "Олимпик" 0:3.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: спортфутбол
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