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Гройсман розповів, як Україна зменшує споживання газу

Неділя, 11 березня 2018, 21:34

До 2022 року Україна може зменшити споживання газу на 5 млрд кубометрів - до 13 мільярдів кубів.

Про це 11 березня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 

"Скільки Україна споживала газу - населення, теплокомуненерго, бюджетні установи. 2014 рік - 24 млрд кубів, 2017 рік - 18 млрд кубів. За три роки ми зменшили споживання газу на 6 млрд кубів", - зазначив глава уряду. 

"Прогноз на 2022 рік – 13 млрд кубів, тобто Україна може зменшити споживання ще на 5 млрд кубів", - додав Гройсман. 

 
 

Він також нагадав про відновлювальну енергетику та зазначив, що кількість сонячних електроустановок у приватних домогосподарствах зросла до 3010 одиниць.

"4 квартал 2015 року - 21 приватне домогосподарство має сонячну електроустановку, 4 квартал 2017 - 3010 приватних домогосподарств встановили сонячні електроустановки. За три роки - 1900 МВт нових теплових потужностей ВДЕ", - зазначив Гройсман. 

 

Українська правда
Теми: газРосіяГройсман
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