Гройсман рассказал, как Украина сокращает потребление газа

К 2022 году Украина может сократить потребление газа на 5 млрд кубометров - до 13 миллиардов кубов.

Об этом 11 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сколько Украина потребляла газа - население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения. 2014 год - 24 млрд кубов, 2017 год - 18 млрд кубов. За три года мы сократили потребление газа на 6 млрд кубов", - отметил глава правительства.

"Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубов, то есть Украина может сократить потребление еще на 5 млрд кубов", - добавил Гройсман.

Он также напомнил о возобновляемой энергетике и отметил, что количество солнечных электроустановок в частных домохозяйствах возросло до 3010 единиц.

"4 квартал 2015 года - 21 домохозяйство имеет солнечную электроустановку, 4 квартал 2017-го - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки. За три года - 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ", - отметил Гройсман.