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Американський безпілотник знову провів розвідку на Донбасі - ЗМІ

Понеділок, 12 березня 2018, 02:40

Американський стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk провів черговий багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі і узбережжя Криму.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Безпілотник RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 05-2024 вилетів уранці, 11 березня, з авіабази Сігонелла на Сицилії, і кілька годин літав уздовж південно-західного і південного узбережжя Криму і узбережжя Краснодарського краю РФ до Сочі.

Розвідник летів на висоті 16,1 тис. метрів і швидкості близько 700 км на годину. 

RQ-4A Global Hawk наближався до берегів Криму і Краснодарського краю на відстань близько 40 км.

Перед цим безпілотник ВПС США протягом близько 4 годин проводив чергову розвідку уздовж лінії розмежування на Донбасі, у ході якої він кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ, які межують з Луганською областю.

"З урахуванням можливостей ведення розвідки RQ-4А Global Hawk міг спостерігати за всією територією самопроголошених ДНР і ЛНР, а також великою частиною території прикордонних областей Росії", - йдеться у повідомленні.

Уранці 11 березня безпілотник увійшов в повітряний простір України з боку Румунії і продовжив політ на схід над Кіровоградською і Дніпропетровської областями до Донецької області.

RQ-4B Global Hawk регулярно використовується для проведення розвідки поблизу територією ДНР і ЛНР, а також узбережжя Криму і Краснодарського краю РФ. З початку березня він здійснив не менше 6 таких польотів.

Теми: СШАДонбасРосія
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