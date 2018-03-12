Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе - СМИ

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Понедельник, 12 марта 2018, 03:40

Американский стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и побережья Крыма.

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 05-2024 вылетел утром, 11 марта, с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии, и несколько часов летал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края РФ до Сочи.

Разведчик летел на высоте 16,1 тыс. метров и скорости около 700 км в час.

RQ-4A Global Hawk приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км.

Перед этим беспилотник ВВС США в течение около 4:00 проводил очередную разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которой он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

"С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России", - говорится в сообщении.

Утром 11 марта беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

RQ-4B Global Hawk используется для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также побережья Крыма и Краснодарского края РФ. С начала марта он осуществил не менее 6 таких полетов.

Темы: США Донбасс Росcия
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