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Депутат Держдуми РФ: У кримчан немає почуття провини перед Україною

Понеділок, 12 березня 2018, 08:06

Українським політикам не вдасться нав'язати комплекс провини кримчанам, заявив депутат російської Держдуми Руслан Бальбек, незаконно обраний від Криму.

"У кримчан немає почуття провини перед Україною і нав'язати населенню комплекс "в усьому винні" у українських політиків не вийде", – сказав він "РИА Новости".

"Офіційний Київ грає в злого і доброго поліцейського. Спочатку нам влаштовували блокади, потім закидали диверсантів, а тепер кажуть, мовляв, покайтеся – і ми все пробачимо. Не дочекаєтесь!", – додав Руслан Бальбек, коментуючи пост колишнього екс-нардепа України Андрія Сенченка .

10 березня Сенченко написав у Facebook про ідею законопроекту "Про прощення", який передбачає для жителів Криму і Донбасу можливість подати заяву про визнання своєї провини і каяття за кримінальні злочини, скоєні на окупованих територіях під час російської агресії.

Такого законопроекту на сайті Верховної Ради поки немає.

 

Президент Петро Порошенко раніше підписав закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія визнається агресором, а непідконтрольні Києву території – окупованими.

Теми: КримРосіяанексія
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