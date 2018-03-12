Депутат Держдуми РФ: У кримчан немає почуття провини перед Україною

Українським політикам не вдасться нав'язати комплекс провини кримчанам, заявив депутат російської Держдуми Руслан Бальбек, незаконно обраний від Криму.

"У кримчан немає почуття провини перед Україною і нав'язати населенню комплекс "в усьому винні" у українських політиків не вийде", – сказав він "РИА Новости".

"Офіційний Київ грає в злого і доброго поліцейського. Спочатку нам влаштовували блокади, потім закидали диверсантів, а тепер кажуть, мовляв, покайтеся – і ми все пробачимо. Не дочекаєтесь!", – додав Руслан Бальбек, коментуючи пост колишнього екс-нардепа України Андрія Сенченка .



10 березня Сенченко написав у Facebook про ідею законопроекту "Про прощення", який передбачає для жителів Криму і Донбасу можливість подати заяву про визнання своєї провини і каяття за кримінальні злочини, скоєні на окупованих територіях під час російської агресії.



Такого законопроекту на сайті Верховної Ради поки немає.

Президент Петро Порошенко раніше підписав закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія визнається агресором, а непідконтрольні Києву території – окупованими.