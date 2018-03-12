Депутат Госдумы РФ: У крымчан нет чувства вины перед Украиной

4098 просмотров
Понедельник, 12 марта 2018, 09:06

Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины крымчанам, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек, незаконной избранный от Крыма.

"У крымчан нет чувства вины перед Украиной и навязать населению комплекс "во всем виноваты" у украинских политиков не получится", – сказал он "РИА Новости".

"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь – и мы все простим. Не дождетесь!", – добавил Руслан Бальбек, комментируя пост бывшего экс-нардепа Украины Андрея Сенченко.

10 марта Сенченко написал в Facebook об идее законопроекта "О прощении", который предполагал бы для жителей Крыма и Донбасса возможность подать заявление о признании вины и раскаянии за уголовные преступления, совершенные на оккупированных территориях во время российской агрессии.

Такого законопроекта на сайте Верховной Рады нет.

 

Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается агрессором, а неподконтрольные Киеву территории – оккупированными.

Темы: Крым Росcия аннексия
powered by lun.ua
По теме
В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ - правозащитники 12 марта 2018, 04:30
В оккупированном Крыму заблокировано 30 украинских сайтов – правозащитники 12 марта 2018, 02:04
Полозов о "выборах-2018" в РФ: Голосование - издевательство над политзаключенными 11 марта 2018, 22:59
Все новости
Главные новости
ЕС продлил санкции против 150 чиновников и 38 компаний РФ на полгода
Отравление Скрипаля: Британия готова официально обвинить РФ и ввести санкции – СМИ
Луценко: Судьям КС РФ сообщено о подозрении относительно оккупации Крыма
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет, 11 погибших
Все новости
психология

10 признаков того, что вы умнее, чем думаете о себе

Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном