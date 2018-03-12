Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Госдумы РФ: У крымчан нет чувства вины перед Украиной

Понедельник, 12 марта 2018, 08:06

Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины крымчанам, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек, незаконной избранный от Крыма.

"У крымчан нет чувства вины перед Украиной и навязать населению комплекс "во всем виноваты" у украинских политиков не получится", – сказал он "РИА Новости".

"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь – и мы все простим. Не дождетесь!", – добавил Руслан Бальбек, комментируя пост бывшего экс-нардепа Украины Андрея Сенченко.

10 марта Сенченко написал в Facebook об идее законопроекта "О прощении", который предполагал бы для жителей Крыма и Донбасса возможность подать заявление о признании вины и раскаянии за уголовные преступления, совершенные на оккупированных территориях во время российской агрессии.

Такого законопроекта на сайте Верховной Рады нет.

 

Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается агрессором, а неподконтрольные Киеву территории – оккупированными.

Темы: КрымРосcияаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Оккупанты говорят о работе ПВО "над разными районами" Крыма
Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: