Депутат Госдумы РФ: У крымчан нет чувства вины перед Украиной
Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины крымчанам, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек, незаконной избранный от Крыма.
"У крымчан нет чувства вины перед Украиной и навязать населению комплекс "во всем виноваты" у украинских политиков не получится", – сказал он "РИА Новости".
"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь – и мы все простим. Не дождетесь!", – добавил Руслан Бальбек, комментируя пост бывшего экс-нардепа Украины Андрея Сенченко.
10 марта Сенченко написал в Facebook об идее законопроекта "О прощении", который предполагал бы для жителей Крыма и Донбасса возможность подать заявление о признании вины и раскаянии за уголовные преступления, совершенные на оккупированных территориях во время российской агрессии.
Такого законопроекта на сайте Верховной Рады нет.
Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается агрессором, а неподконтрольные Киеву территории – оккупированными.